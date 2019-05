Necessità di riunire al più presto il Tavolo istituzionale e avviare l’iter di sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis): questi, è scritto in una nota dell’ufficio stampa della Giunta regionale, i contenuti della lettera che l’assessore regionale alla Pianificazione territoriale e urbanistica Franco Rossi ha inviato ieri al ministro dei Beni e delle attività culturali Aberto Bonisoli. “L’intervento di recupero e di riqualificazione del Centro storico di Cosenza – spiega Rossi – si candida ad essere un tassello importante all’interno della più ampia strategia di riqualificazione ed integrazione della Città di Cosenza e dell’area vasta, in coerenza con i principali programmi di investimento regionali che interessano l’intera area urbana, tra i quali l’Accordo di Programma per la mobilità sostenibile e l’Agenda Urbana”. “Sono convinto – auspica Rossi – che una proficua collaborazione e sinergia sia indispensabile al raggiungimento degli obiettivi concordati”.