CATANZARO. Il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, ha conferito le deleghe ai consiglieri provinciali. L’ufficializzazione è avvenuta nella seduta di ieri del Consiglio provinciale. In particolare, a Nicola Azzarito Cannella (“Provincia ci Lega”) è stata attribuita la delega al Personale, mentre ai consiglieri Baldassarre Arena, Luigi Levato e Filippo Mancuso (“Centrodestra per la Provincia”) sono state conferite, rispettivamente, le deleghe al Parco della Biodiversità, all’edilizia scolastica del Lametino e al Patrimonio e Bilancio. Per quanto riguarda “Destra Civica”, il presidente della Provincia Abramo ha assegnato, poi, la delega all’edilizia scolastica del Catanzarese e alla programmazione scolastica a Ezio Praticò, la delega ai Lavori pubblici e alla viabilità nel Lametino e nel Basso Jonio a Fernando Sinopoli, e la delega ai Lavori pubblici e alla viabilità nel catanzarese e nella Presila a Giuseppe Pisano. Nella seduta di ieri, inoltre, il Consiglio provinciale ha approvato anche il rendiconto 2018, chiuso con un avanzo di amministrazione di 36mila euro.