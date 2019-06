Domenica 2 giugno sono terminate a Sambiase di Lamezia Terme le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola, Patrono della Calabria, davanti a migliaia di persone. Presenti le telecamere di RTC-Telecalabria, la Televisione della tua città e della tua regione. Molto intenso il programma dell’ultima giornata.

Alle ore 9.30 vi è stato il raduno delle autorità religiose, civili e militari presso il Santuario di San Francesco e l’avvio del corteo verso la Chiesa Matrice. Alle 10.30 la concelebrazione eucaristica presieduta da monsignore Giuseppe Fiorini Morosini ,Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova. Preghiera di affidamento, offerta del Cero votivo e consegna della Chiave della Città al Santo Patrono.

Dalle ore 18.00 si è snodata la processione per le vie di Sambiase fino all’arrivo alle ore 21,00 in piazza 5 Dicembre e messaggio da parte di Mons. Giuseppe Fiorini Morosini. Spettacolo pirotecnico con fuochi da piazza e rientro della processione nel Santuario di S. Francesco – Spettacolo musicale in Piazza 5 Dicembre. E’ stato possibile visitare, nella Chiesa dell’Annunziata, la Mostra “1° Maggio 1519 – Il beato Francesco di Paola iscritto nell’Albo dei Santi”, sulla Beatificazione e Canonizzazione di San Francesco, attraverso tre processi, bolle pontificie e centinaia di testimonianze, a cura di Renato Mannarino.

