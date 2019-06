Oliverio: “Valorizzare le positività calabresi”

“Nell’era della globalizzazione e dell’interconnessione, la comunicazione ha un ruolo centrale nell’economia e nello sviluppo.” Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio intervenendo all’evento “Raccontare l’eccellenza. L’informazione Ansa per diffondere il meglio della Calabria in Italia e nel mondo”, svoltosi a Catanzaro. “Siamo noi stessi – ha aggiunto Oliverio dicendo di parlare da semplice cittadino calabrese – gli alimentatori della spirale negativa della notizia. C’è l’assalto alla diligenza della notizia e c’è una marginalizzazione del positivo. Questo vale in generale ma vale ancora di più per la Calabria e per il sud. Nel dire questo non sottovaluto la presenza della ‘ndrangheta e dei condizionamenti delle organizzazioni criminali in molti territori. Tuttavia non valorizzare ciò che c’è di positivo significa rallentare il cammino, sfiancare le forze che sono impegnate nella frontiera della crescita e dello sviluppo e quanti nelle loro nicchie di attività producono fatti positivi’.

Sto parlando di una comunicazione che legge i fenomeni e i processi. Sono stati citati qui i dati di Formez, Svimez, Bankitalia: quanta informazione legge con obiettività questi dati? La Calabria non è Bengodi, ma c’è un cambio di passo – ha concluso Oliverio – che va valutato e considerato perché dietro quei dati c’è un sistema di imprese e del lavoro che incomincia a farsi strada.

