Oliverio: “Agricoltura in crescita, valorizzati i giovani”

“In agricoltura c’è tanto ancora da fare, naturalmente, ma la strada che abbiamo imboccato sta dando risultati importanti”. Lo ha detto il presidente della Regione, Mario Oliverio, a Maida, parlando con i giornalisti a margine dell’evento “La Calabria cambia passo. Il ricambio generazionale in agricoltura”. “Oggi – ha proseguito Oliverio – vogliamo sottolineare gli investimenti nel settore agricolo ma soprattutto il ricambio generazionale in questo settore. Quando ci siamo insediati alla guida della Regione, ci siamo posti l’obiettivo dei mille giovani in agricoltura: l’obiettivo lo abbiamo raggiunto, e stiamo lavorando per raddoppiarlo. Siamo a oltre 1.100 progetti già decretati e finanziati per i giovani in agricoltura, e adesso puntiamo ad andare ben oltre. C’è una platea di giovani che hanno intrapreso attività in agricoltura, tanti – ha rilevato il governatore – sono subentrati ai genitori, tanti altri di nuova intraprendenza”.

Secondo Oliverio “nel corso di questi anni il settore agricolo è molto cresciuto, nell’export è cresciuto a due cifre. C’è un dinamismo che nasce dalla coniugazione tra il recupero della tradizione e l’innovazione di prodotto e dei processi prodotti, anche da una linea di internazionalizzazione delle nostre produzioni. Abbiamo creato opportunità – ha sostenuto il presidente della Regione – con un sostegno attivo che si fonda anche su una premialità oltre all’investimento fino al 70% e fino a 50mila euro per i progetti presentati dai giovani proprio per incentivarli. Il settore agroalimentare è quello portante della nostra economia, quindi l’immissione di nuove energie non solo determina nuove opportunità di lavoro ma anche una freschezza necessaria affinché l’innovazione si intrecci con la tradizione”. Oliverio ha poi evidenziato che “si sta allargando anche la filiera della trasformazione, che ha ancora grandi spazi: ci sono filiere, come quella vitivinicola, che sta facendo enormi passi avanti, basti pensare che all’ultimo ‘Vinitaly’ abbiamo avuto 73 aziende rispetto alle 32 del 2014. Nel settore ortofrutticolo – ha spiegato il governatore – c’è una qualità calabrese che si afferma sui mercati, e lo stesso nel settore dell’olio”. Oliverio ha quindi concluso: “C’è tanto ancora da fare, naturalmente, ma la strada che abbiamo imboccato sta dando risultati importanti: è il frutto – per dirla in gergo agricolo – di una semina importante che abbiamo fatto in questi anni”.

