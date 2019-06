ALTO JONIO

Flavio Stasi è stato eletto al ballottaggio primo sindaco di Corigliano-Rossano, il popoloso Comune dell’alto jonio calabrese costituito dalla fusione dei due comuni di Corigliano Calabro e Rossano Calabro. Stasi era espressione di una coalizione costituita da liste civiche. Abbastanza netto il risultato scaturito dalle urne nel turno di ballottaggio. Stasi ha infatti conseguito 23.023 voti, pari al 72,56 per cento. “Contento per il risultato e per la città unita” ha affermato post risultato il primo sindaco di Corigliano-Rossano. Sconfitto il competitor Giuseppe Graziano del centrodestra che ha ottenuto 8706 preferenze pari al 27,44 per cento. 32.212 in totale i votanti in questa importante tornata elettorale, la prima da comune unico Corigliano-Rossano.

redazione@giornaledicalabria.it