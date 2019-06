PROVINCIA DI COSENZA

Pietro Caracciolo è stato riconfermato sindaco di Montalto Uffugo. Caracciolo ha battuto al ballottaggio il già sindaco Ugo Gravina. 6.336 i voti personali ottenuti da Caracciolo, pari al 63,72 per cento. Per Gravina, invece, 3.607 preferenze, ovvero il 36,28 per cento. 10.100 in totale i votanti nel popoloso Comune alle porte di Cosenza.

redazione@giornaledicalabria.it