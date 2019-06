Vertice complicato lunedì sera a Palazzo Chigi tra il premier Conte e i due vicepresidenti Salvini e Di Maio. Il leader leghista, Matteo Salvini, in conferenza stampa dalla sede del Carroccio in via Bellerio, aveva già precisato: “Io sto al governo se posso aiutare gli italiani, se qualcuno pensa di stare al governo per tirarla in lungo o crescere dello zero virgola, non è quello di cui gli italiani hanno bisogno”, ha detto Salvini. “Non abbiamo bisogno di chiedere soldi a tedeschi, spagnoli e lussemburghesi. Vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani”, ha detto Salvini spiegando che lo ha ribadito nell’incontro di ieri sera con il premier e Di Maio sostenendo la volontà di “pagare i debiti della PA e tagliare le tasse”. “Io sono al governo per aiutare gli italiani. Se qualcuno pensa di stare al governo per tirarla in lungo, non è quello di cui hanno bisogno gli italiani”. Rispondendo a una domanda sui minibot, Salvini ha detto: “A me interessa il risultato, lo strumento non conta. Bado alla sostanza e non alla forma. Sugli strumenti Siamo pronti a raccogliere suggerimenti. A me interessa l’obiettivo”. “Noi abbiamo proposto un’idea che c’è nel contratto è stato approvata all’unanimità dalla commissione Bilancio in parlamento. Se ci sono altre idee sono felice. Questo lo dico ai tanti signor no che ci sono dentro e fuori”, ha aggiunto Salvini che ha anche parlato di “ritrovata e mi auguro duratura sintonia” con il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.

