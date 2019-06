CROTONE. “In una contingenza difficile economicamente per il paese e per il territorio siamo una ‘azienda’, una azienda del Sud, che non solo assume nuovo personale ma lo fa in maniera armonica e consistente”. Lo ha detto il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, nel salutare i 33 nuovi dipendenti del Comune di Crotone che martedì mattina hanno sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione. Si tratta di 15 persone che saranno inquadrate come istruttori tecnici amministrativi nella categoria D, 12 istruttori amministrativi nella categoria C e 6 assistenti sociali. Le 33 nuove assunzioni fanno parte del piano del personale che e’ stato programmato dall’amministrazione Pugliese e che prevede in tre anni l’assunzione, tra scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati e nuovi bandi di concorso, di ottanta nuove unità lavorative. Comprese quelle odierne, infatti, già nel 2019 saranno 68 le nuove assunzioni previste di nuove categorie professionali. Tra queste istruttori amministrativi, assistenti sociali, istruttori direttivi, istruttori direttivi tecnici, istruttori tecnici geometra, esecutori e ed agenti di polizia municipale ai quali si aggiunge il nuovo comandante del corpo di polizia municipale. Nel 2020 saranno assunte ulteriori 6 unità, altri 5 agenti di polizia municipale e uno specialista di attivita’ di vigilanza di polizia municipale, mentre il quadro delle assunzioni di completera’ nel 2021 con l’assunzione di nuovi quattro dirigenti.

