CATANZARO. Dopo sedici anni di lavori, apre al traffico la strada tra Catanzaro Lido e Germaneto, importante arteria di collegamento tra la dorsale jonica, l’area centrale e la dorsale tirrenica della Calabria. A inaugurare la strada è stato oggi il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, che ha parlato di “momento importante soprattutto per i catanzaresi, che da diverso tempo aspettavano questa arteria. Noi non abbiamo altro che sollecitare fortemente questi lavori, riuscendo ad anticiparne la conclusione di 4-5 mesi grazie anche al lavoro dei tecnici. Ringrazio poi Anas e Regione per i finanziamenti, e le tre amministrazioni provinciali precedenti che – ha spiegato Abramo – hanno portato avanti i lavori: noi ci siamo sforzati di accelerare”. Secondo Abramo “la strada consentirà di collegare Catanzaro e il quartiere Lido in pochi minuti ma anche di dare ulteriore impulso all’area direzionale di Germaneto, per noi strategica anche per fornire – ha detto il presidente della Provincia – un’immagine diversa del capoluogo di regione”. Abramo ha poi reso noto che la gestione e la manutenzione straordinaria dell’arteria verranno date all’Anas attraverso una convenzione apposita. Il costo complessivo della strada Catanzaro Lido-Germaneto è stato di 55 milioni.

