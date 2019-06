Approvati i due ordini del giorno della seduta di Consiglio provinciale svoltasi oggi a Palazzo di Vetro, presieduta dal presidente Sergio Abramo.

Nello specifico, si è dato l’ok, con otto voti favorevoli e due contrari, alla concessione in comodato d’uso gratuito il bene di proprietà dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro sito in via Guglielmo Pepe (ex edificio scolastico Stella) all’ Istituto superiore di studi musicali “P.I. Tchaikovsky” al fine di realizzare al suo interno, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione edile a cura e a spese dell’Istituto, idonei spazi per l’esposizione di strumenti musicali di particolare pregio ed al tempo stesso collocarvi le proprie attività volte alla ricerca artistica basata sulla formazione culturale, sociale e professionale con svolgimento di corsi di formazione musicale di base, programmazione e realizzazione di servizi didattici sempre attinenti alla cultura musicale.

Via libera anche all’inserimento del Liceo classico Europeo nell’offerta formativa del prossimo Piano di dimensionamento scolastico 2019-2020, stante la valenza di un progetto di matrice internazionale già da tempo attivato in numerose scuole e in grado di potenziare e qualificare ulteriormente l’offerta formativa del territorio e di contribuire alla formazione europea delle giovani generazioni.

