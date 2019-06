Il sistema di protocollo informatico centralizzato di ricezione atti è stato esteso anche agli uffici comunali allocati in via Iannoni difronte a Palazzo de Nobili. Lo rende noto l’assessore agli affari generali Danilo Russo nello specificare che il servizio, già partito nei mesi scorsi, è ora attivo per i settori Pubblica istruzione, sport e politiche giovanili, Personale e organizzazione, Urbanistica, Edilizia privata, Attività economiche e suap e ufficio notifiche.

“Si rafforza così il percorso – commenta Russo – mirato a razionalizzare le risorse umane e a migliorare i servizi offerti ai cittadini che già a partire dalla fine dello scorso anno ha prodotto i primi tangibili risultati. Il processo del protocollo generale è stato supervisionato dal settore affari generali coordinato dal dirigente, Giuseppe Arnò, e messo a punto grazie anche alla sinergia con l’assessore ai servizi informatici, Alessio Sculco, e ai funzionari in servizio al Ced”. L’elimina-code che gestisce i flussi di utenti è suddiviso in cinque ambiti tematici: protocollo, ritiro atti, certificazioni/amministrazione comunale, ricerche storiche e rilascio tessere elettorali. Gli sportelli sono aperti da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12:30; il lunedì e mercoledì anche il pomeriggio, dalle ore 15 alle 16:30.