“Per la prima volta la Regione Calabria non solo è nel gruppo di testa in Italia in quanto a spesa, ma anticipa anche la nuova programmazione”. A dirlo è stato il presidente della Regione, Mario Oliverio, a Soverato per l’iniziativa “La Calabria dei Comuni” sui risultati della spesa dei fondi, in particolare quelli comunitari. “Oggi – ha sostenuto Oliverio – è un appuntamento importante perché qui ci sono i soggetti fondamentali della programmazione e dell’attuazione dei fondi comunitari, cioè i Comuni, i sindaci e gli amministratori locali. In questi anni abbiamo puntato a spostare sul sistema delle autonomie locali l’attuazione dei programmi, iniziando a liberare in modo consistente la Regione dalla funzione gestionale. Abbiamo programmato risorse importanti in tanti settori importanti, e – ha spiegato il governatore – i Comuni sono stati e sono i protagonisti della realizzazione di progetti nella difesa del suolo, della raccolta differenziata, della messa in sicurezza delle scuole, dell’efficientamento energetico. Potrei fare un lunghissimo elenco: oggi presentiamo le schede di questi interventi e soprattutto proiettiamo questo lavoro nella nuova programmazione”. Oliverio ha poi aggiunto: “Per la prima volta la Regione Calabria non solo è nel gruppo di testa in Italia in quanto a spesa, ma anticipa anche la nuova programmazione. Siamo già pronti a utilizzare le risorse della nuova programmazione, di questo discutiamo oggi: e in questo – ha concluso il presidente della Regione – i Comuni sono stati protagonisti fondamentali insieme alla Regione”.

