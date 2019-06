Il Consiglio comunale di Catanzaro ha approvato tutte le pratiche inserite all’ordine del giorno. Dopo le comunicazioni del presidente dell’aula, relative ad alcune modifiche sulla composizione delle commissioni permanenti, il sindaco ha introdotto la pratica concernente una variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021. In seguito si è aperto un lungo dibattito, di natura prevalentemente politico-amministrativa, durante il quale è anche lo stesso primo cittadino. La delibera è passata con 19 sì e tre no. Via libera, con 15 voti favorevoli e due astenuti, anche alla variazione di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2018 finalizzato ad adeguare lo stadio Nicola Ceravolo alle nuove normative previste dalla Lega Pro (l’importo è di 420mila euro circa). Sul documento, relazionato dall’assessore ai lavori pubblici Franco Longo, sono intervenuti i consiglieri Fiorita, Sergio Costanzo, Bosco, Guerriero, Riccio e Pisano. Semaforo verde, all’unanimità, pure all’approvazione dello schema di convenzione per l’utilizzo dello stadio Ceravolo al Catanzaro calcio per il periodo 2019-2023. La relazione sulla pratica, dopo la quale sono intervenuti i consiglieri Riccio e Sergio Costanzo, è stata dell’assessore allo sport Domenico Cavallaro. La delibera sul regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività di pubblico spettacolo e l’organizzazione e il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è stata relazionata dall’assessore alle attività economiche Alessio Sculco. Il regolamento, passato con un emendamento proposto dal presidente della commissione al ramo, Fabio Talarico, ha ricevuto 13 voti favorevoli e quattro astensioni dopo gli interventi dei consiglieri Bosco, Fiorita e Riccio. Subito dopo, l’aula ha approvato all’unanimità la mozione, proposta dalla consigliera Manuela Costanzo, mirata alla tutela delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina dell’Università Magna Graecia (vedi comunicato a parte). Approvate a maggioranza, infine, venti delibere concernenti debiti fuori bilancio dell’amministrazione.

