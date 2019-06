“Oggi discutiamo di come si rimette in campo il Pd e si costruisce una coalizione”. Lo ha affermato il vicesegretario nazionale del Pd, Andrea Orlando, a Lamezia Terme (Catanzaro) per un’iniziativa del partito regionale. Rispondendo a una domanda sulla candidatura alle prossime elezioni regionali, Orlando ha osservato: “Le persone, i metodi, i percorsi saranno una conseguenza di questa discussione, che deve cercare di corrispondere a due obiettivi fondamentali: unità e rinnovamento. L’unità è la condizione del rinnovamento, il rinnovamento è la condizione dell’unità. La politica – ha spiegato il vicesegretario del Pd – è quella cosa che serve a superare le antitesi, e quindi dobbiamo provare a fare esattamente questo lavoro. Se non ci riusciamo saremo sconfitti”. Secondo Orlando, infine, “anche i congressi sono la conseguenza di un ragionamento politico. Vogliamo rovesciare il tema: dobbiamo darci un obiettivo. L’obiettivo è una coalizione larga, rinnovata, che include forze civiche, un partito unito. Se ci si arriva con i congressi si fanno i congressi, se non ci si va attraverso altre vie, ma – ha concluso il vicesegretario nazionale del Pd – noi non siamo un’organizzazione che deve pensare al proprio funzionamento interno a prescindere da quello che ha intorno”.

