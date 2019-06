Incidente stradale verificatosi alle ore 19.15 circa sulla Ss 106 in prossimità dello svincolo loc. Caminia Pietragrande nel comune di Stalettì. Tre le vetture coinvolte, una lancia Y che a seguito dell’impatto si ribaltava sulla sede stradale, una Ford Mondeo ed una Ford Vignate. Polizia stradale per gli accertamenti circa la dinamica del sinistro. Tre i feriti, fortunatamente lievi, attualmente in cura dal personale sanitario del Suem 118 sul posto. Forti disagi per la viabilità. Nel tratto interessato si procede su unica corsia a senso alternato. Intervento dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato è valso alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale e del ripristino normali condizioni di sicurezza della carreggiata.