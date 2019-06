CATANZARO. La Giunta regionale della Calabria ha aderito alla manifestazione nazionale unitaria, promossa da Cgil, Cisl e Uil, con al centro “Futuro al lavoro. Ripartiamo dal Sud per unire il Paese”, che si svolgerà il 22 giugno a Reggio Calabria. “È un’iniziativa di grande importanza – ha dichiarato il presidente Oliverio – perché ripropone all’attenzione del Governo nazionale e del Paese intero il problema del Mezzogiorno e del lavoro. Ringrazio le organizzazioni sindacali per aver scelto Reggio Calabria e la Calabria per questa iniziativa, che ripropone il Sud come risorsa per fare ripartire il Paese in una visione dello sviluppo proiettata nella dimensione euromediterranea. In una fase come quella attuale, nella quale il Sud è stato cancellato dall’agenda e dall’attenzione del Governo nazionale, la manifestazione di Reggio assume un significato ed una valenza di carattere strategico e di interesse generale. Per questo, anche accogliendo l’invito dei segretari generali della Calabria dei sindacati confederali, Russo, Biondo e Sposato, sabato prossimo saremo a Reggio Calabria con il gonfalone della Regione che, sono sicuro, sarà accompagnato dai gonfaloni di tanti Comuni calabresi ai cui sindaci rivolgo l’invito a partecipare attivamente”.

