Tempo d’estate in Calabria, spiagge prese d’assalto già da diversi giorni da turisti, viaggiatori ed abitanti del luogo alle prese con le prime tintarelle. Mare trasparente e cristallino in molti punti della regione, e per fortuna non vengono segnalate grosse criticità per quanto riguarda la depurazione e le condizioni dell’acqua marina. Qualche criticità, invece, ancora una volta, viene segnalata sulle spiagge. E’ il caso di Roccelletta di Borgia, frazione marina del Comune di Borgia, immediatamente confinante con Catanzaro Marina. Alcuni bagnanti e fruitori, come già accaduto, hanno segnalato alla nostra redazione le condizioni non certo esaltanti in cui si presentava la località all’arrivo dei frequentatori. Rifiuti ingombranti di ogni tipo come gomme, bottiglie e cartacce deturpano e imbruttiscono l’area parcheggio della bella ed affascinante spiaggia di Roccelletta. Poi, una volta guadagnata la spiaggia, invece, regna il decoro ed il fascino di tale lembo di terra da sempre molto frequentato.

Ma quel cumulo di rifiuti non è senz’altro il miglior biglietto da visita per la stagione estiva che si preannuncia intensa. Urge un intervento deciso da parte delle istituzioni locali ma anche uno scatto d’orgoglio da parte degli abitanti del luogo, come peraltro già accaduto, per ripulire l’area e renderla ulteriormente attrattiva e suggestiva. Se permangono indifferenza ed indolenza, le condizioni del turismo a Roccelletta di Borgia ed in tutta la Calabria non potranno migliorare.

RTC-GDC