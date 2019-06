Nel 2018 in Calabria si sono registrati 2.999 incidenti stradali con vittime. Lo rivela l’annuale “Report” del Centro di monitoraggio e controllo dell’incidentalità stradale-Crisc, nato in attuazione di delibere di Giunta regionale del 2015. Dal rapporto, consultabile sul sito istituzionale della regione, emerge che nel 2018 gli incidenti hanno provocato la morte di 127 persone e il ferimento di 4868 persone, di cui 265 pedoni feriti e 22 pedoni morti, con tassi rispettivamente di 6,4 morti e 247 feriti ogni 100.000 abitanti. “Rispetto alla media del periodo 2014-2018 – è scritto nel ‘report’ – si evidenzia un aumento in riferimento ai tassi di mortalità (6,4 contro una media di 5,52 per ogni 100mila abitanti) e un aumento in riferimento ai tassi di ferimento (247 contro una media di 242,24 per ogni 100mila abitanti). Rispetto all’anno 2017 si è verificato un aumento del numero dei sinistri (2,6%), una riduzione dello 0,47% dei feriti e un aumento del 24,51% dei morti, con un aumento del 2,96% del costo sociale. L’indice di mortalità – spiega il Centro regionale di monitoraggio – risulta pari a 4,23, quello di lesività è di 162,32 e quello di gravità di 2,54. Il costo sociale associato al fenomeno dell’incidentalità stradale, nel 2018, è pari a 1149.88 milioni di euro corrispondente a un costo pro-capite di circa 584 euro”. Il “Crisc”, si legge poi nel report 2018, “ha attivato un flusso informativo integrato relativo alla rilevazione delle statistiche degli incidenti stradali con lesioni che avvengono in Calabria su tutte le arterie stradali e che sono rilevati da tutte le forze dell’ordine. Il Centro ha realizzato, in ambiente web, un software che consente l’inserimento degli incidenti geo riferiti direttamente dalle forze dell’ordine che li rilevano sulle strade per il successivo controllo e analisi. È stata realizzata una banca dati omogenea che può far interagire tutti i dati inerenti la problematica dell’incidentalità stradale a partire dai dati Istat, integrandola con quelli sanitari e in generale con i flussi di traffico, catasti stradali, sistemi di programmazione e manutenzione di strade”. Oltre al report 2018 su scala regionale sono poi stati elaborati anche report relativi alle cinque province calabresi: le relazioni sono realizzate a cura del Centro regionale per la raccolta dei dati sugli incidenti stradali in Calabria, del Dipartimento per la Salute e Politiche Sanitarie, del Dipartimento Infrastrutture particolare dell’Osservatorio sulla Mobilità e Sicurezza stradale.

