“L’andamento del mercato immobiliare a Catanzaro è molto positivo, con un aumento del 20% dal 2017 al 2018”. Lo rivela un’indagine di “Tecnocasa”, presentata martedì mattina in una conferenza stampa al Comune. Secondo il report, “i prezzi sono rimasti stabili nella seconda parte del 2018. Valori invariati in centro, dove il mercato è movimentato, soprattutto da investitori di bilocali da mettere a reddito, e nella zona nord di Catanzaro, nella quale la domanda di acquisto proviene soprattutto da giovani coppie e famiglie in cerca della prima casa oppure della soluzione migliorativa”. “Tecnocasa” rileva che “a Catanzaro la tipologia più richiesta è il trilocale, con il 56,4% delle preferenze. La disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti si concentra maggiormente nella fascia fino a 119mila euro (62,9%). Per quanto riguarda l’offerta, le tipologie più presenti sul mercato sono il trilocale (28,4%) e il 4 locali (32,2%)”. E ancora – riporta l’indagine – “il 45,5% degli acquisti ha riguardato l’abitazione principale, il 38,6% l’investimento, mentre il 15,9% sono genitori che comprano per i figli”. Per “Tecnocasa”, a Catanzaro i canoni di locazione sono in leggera crescita per i bilocali (+3,7%), stabili per i trilocali. “Segnali positivi” inoltre Tecnocasa riscontra per le compravendite, date “in forte aumento: in particolare a Catanzaro nel 2018 sono stati venduti 743 immobili residenziali, con un aumento del +20,1% rispetto al 2017 (in provincia le transazioni sono state nell’anno 1.671 in aumento dell’8%)”.Infine – è scritto nel report – nel secondo semestre 2018 l’importo medio di mutuo a Catanzaro, finalizzato per il 69.6% per l’acquisto della casa, si è attestato a circa 103.700 euro, con durata media pari a 23,3 anni.

