Triffiletti (Gruppo Misto): “Il centrodestra catanzarese o si rinnova o è finito” (servizio RTC)

Da qualche giorno il consigliere comunale di Catanzaro, Antonio Triffiletti, è il nuovo capogruppo del Gruppo Misto in Consiglio. “Ho accettato con entusiasmo questo ruolo, in quanto nel Gruppo Misto ci si confronta e si dialoga, cosa che in molti “vecchi” partiti non è frequente. Ed infatti, nella mia precedente esperienza politica in Forza Italia, tutto cio’, negli ultimi tempi, purtroppo non avveniva piu’. Pertanto era necessario cambiare. Obiettivo del Gruppo Misto è quello di fare gli interessi della comunità. Credo che il centrodestra catanzarese dovrà riuscire a rinnovarsi, altrimenti rischia seriamente di morire”.

