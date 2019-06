“Risorse del territorio ed ambiente, quale sviluppo per Catanzaro?” Abramo ascolta le proposte degli Ordini professionali (Servizio RTC)

Si è svolto nella Casa delle Culture di Catanzaro il convegno dal titolo “Risorse del territorio e sostenibilità ambientale, quale sviluppo per Catanzaro?”, promosso dall’Amministrazione comunale. All’importante appuntamento hanno partecipato esponenti di alcuni ordini professionali, come ad esempio Architetti, Ingegneri e Geologi, oltre che rappresentanti locali, regionali e nazionali di associazioni di categoria. Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha illustrato ai microfoni di RTC la sua visione per lo sviluppo di Catanzaro. Le attenzioni si sono concentrate prevalentemente sull’area di Giovino, per la quale il sindaco ha invitato gli ordini professionali e le associazioni di categoria al fine di esaminare qualsiasi proposta di sviluppo di Giovino. “Da sempre ho affermato che per Giovino intendo procedere attraverso scelte condivise. Lo sto facendo nel concreto e l’incontro odierno va proprio in tale direzione”.

