Venerdì l’incontro “Il futuro dei collegamenti extraregionali di Catanzaro. Ripartiamo da Sala”

“Il futuro dei collegamenti extraregionali di Catanzaro. Ripartiamo da Sala”, è questo il tema

ispiratore del Convegno che il Comitato per il recupero della stazione ferroviaria di Catanzaro Sala,

rappresentante ventisette Associazioni Culturali della città, ha organizzato per venerdì 21 giugno alle ore 17.30, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Catanzaro.

Il tavolo dei relatori, composto da esperti in infrastrutture ferroviarie e in analisi socio economiche

degli investimenti pubblici, si soffermerà sulla fattibilità tecnica e sulla sostenibilità della

riattivazione della tratta ferroviaria da Catanzaro Lido a Settingiano e del recupero della Stazione di

Catanzaro Sala alle sue storiche funzioni di scalo ferroviario urbano. Al convegno saranno presenti

l’on. Alessandro Morelli, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati,

amministratori ed esponenti del mondo della politica nazionale, regionale e locale.

Poiché l’avvenimento organizzato dal Comitato per la Stazione di Sala riveste particolare importanza

in quanto affronta argomenti strategici per lo sviluppo futuro di Catanzaro e dell’intero territorio

circostante sotto ogni aspetto, da quello industriale a quelli commerciali, dal sociale al culturale, dal

demografico e urbanistico a quello della valorizzazione turistica delle aree interessate, tutti i cittadini

che hanno a cuore le tematiche trattate sono invitati a partecipare.