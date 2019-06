Il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto ha convocato l’Assemblea legislativa per lunedì 24 giugno. A darne notizia è un comunicato dell’ufficio stampa dell’Assemblea. All’ordine del giorno della seduta ci sono la proposta di Provvedimento Amministrativo n.258/10^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza recante: ‘Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 e della relazione sulla gestione’.Relatore: Domenico Tallini. Saranno esaminati ordini del giorno a firma del Consigliere regionale Pedà ‘Sullo stato di attuazione della Zes Calabria e iniziative programmate’; a firma dei consiglieri regionali Gallo, Orsomarso, Pedà ‘Sulla situazione dei lavoratori ex percettori di indennità di mobilità in deroga’; a firma dei consiglieri regionali Pedà e Gallo su ‘Attività di sorveglianza idraulica nel territorio calabrese’; a firma del consigliere regionale Sergio ‘In merito all’alluvione che ha colpito Corigliano Calabro nei giorni 26 e 27 novembre 2018’ e a firma del consigliere regionale Esposito ‘Chiusura scuole di specializzazione Università ‘Magna Graecia’ di Catanzaro'”. Gli altri punti dell’odg concernono la Mozione n.160/10^ di iniziativa dei consiglieri Tallini, Arruzzolo, Neri, Gallo, Esposito, Parente, Pasqua e Scalzo “sull’inserimento della Diga sul fiume Melito nel Decreto sblocca cantieri” e lo svolgimento di interrogazioni ex art. 121 e 122, interpellanze ex articolo 120 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

