Il sindaco Sergio Abramo ha ricevuto la visita di cortesia del nuovo comandante dei Vigili del fuoco di Catanzaro, Franco Mario Falbo, che ad inizio mese ha assunto ufficialmente il nuovo incarico nella città Capoluogo. Nell’occasione il primo cittadino ha rivolto al neo comandante, calabrese di origine che torna a Catanzaro dopo avervi prestato servizio negli anni ’90, i più sinceri auguri di buon lavoro auspicando la massima collaborazione reciproca al fine di garantire la piena sicurezza dei cittadini. “L’amministrazione comunale continuerà come sempre – ha sottolineato Abramo – a portare avanti quella collaborazione interistituzionale che è fondamentale per poter individuare e programmare tutti gli interventi necessari in tema di ordine e sicurezza pubblico. Con il Comando dei Vigili del Fuoco c’è sempre stata una proficua sinergia che, ne sono certo, potrà essere ancora il valore aggiunto per affrontare al meglio le problematiche del territorio e assicurare un efficace coordinamento nella risoluzione delle emergenze”.

