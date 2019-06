CATANZARO. Si stanno verificando disagi nell’erogazione dell’acqua potabile in località Cuturelle. Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili, specificando che il disservizio è causato da una probabile perdita in un tratto di condotta idrica situata in una zona impervia. I lavori di verifica sono già stati avviati con i mezzi idonei. Non appena verrà individuato il guasto, si procederà con l’intervento di riparazione.

