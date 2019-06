“Una mobilitazione nazionale unitaria nel Sud perché dal Mezzogiorno si deve ripartire per unire il Paese e rivendicare la centralità del lavoro come leva per contrastare le profonde diseguaglianze sociali, economiche e territoriali che attraversano l’Italia”. Così, in una nota, la Cgil annuncia la manifestazione in programma sabato a Reggio Calabria, promossa assieme a Cisl e Uil, e che sarà conclusa dai segretari generali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. “L’Italia non cresce e aumenta il divario tra Sud e il resto della penisola”, sostiene la Cgil, evidenziando alcuni dati. “L’Italia – afferma – è penultima in Europa per tasso di crescita del Pil, e nel Mezzogiorno il Pil pro-capite è inferiore del 45% rispetto al Centro-Nord. La disoccupazione è tra i livelli più alti della Ue, e nel Sud è al 19,4% contro il 6,8% delle regioni settentrionali. L’inattività è al 45,5% rispetto ad una media nazionale del 34,3%. Al Sud coloro che abbandonano le scuole sono il 20%, il doppio del Nord, e solo il 5,4% dei bambini può usufruire dei servizi per l’infanzia contro il 17% dei loro coetanei che vive nel settentrione. Inoltre, nelle regioni meridionali, i posti letto per sanità e assistenza sono un terzo rispetto a quelli del Nord. Crescono quindi le migrazioni sanitarie, mentre le famiglie in povertà assoluta sono il 10%, a fronte del 5,8% del Nord e del 5,3% del Centro”. Secondo la Cgil, “tornare a crescere significa affrontare l’enorme divario di sviluppo tra le diverse aree del Paese. Nell’azione di Governo manca però una visione complessiva delle esigenze dei territori e le misure che propone, dall’autonomia differenziata alla flat tax, creano solo ulteriori diseguaglianze”. Così come proposto nella Piattaforma unitaria, a Reggio Calabria rivendicheremo più investimenti pubblici per infrastrutture materiali e sociali e per la creazione di buona occupazione. Chiederemo inoltre vere politiche industriali, il rafforzamento delle amministrazioni pubbliche e la messa in sicurezza del territorio. Per unire il Paese e dare futuro al lavoro dobbiamo ripartire dal Sud”.

