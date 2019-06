Calcio a 5, Cariatese Women a finali nazionali

Sono da apprezzare la sfida, l’impegno e lo sforzo che le giovani atlete della Cariatese Women, la squadra di calcio a 5 femminile cittadina, si sono date e che sono riuscite a portare a termine in poco più di un anno. Questa piccola grande impresa non solo porta alto il nome della Città, ma ha un valore pedagogico importante. Contribuisce a combattere stereotipi e tabù e ad attenuare le differenze di genere. È quanto dichiara l’assessore allo sport Ines Scalioti complimentandosi con le ragazze del Presidente Peppuccio Matera per aver conquistato il podio del campionato regionale ed essersi aggiudicate la finale nazionale che si disputerà il prossimo week end a Rimini. Le calciatrici di mister Massimo Martino si contenderanno la quinta edizione dei Campionati nazionali di calcio a 5 femminile, targati Msp Italia, giocando contro le colleghe provenienti dalle regioni Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Umbria, Lombardia, Calabria, Abruzzo, Veneto, Campania. Alle protagoniste di questo percorso di successo, a Maria Agnese Tulliano, Francesca Costantino, Pina Marseglia, Eleonora Arnone, Ilenia Mesoraca, Chiara Pennestri, Maddalena Morosani, Lorena Lorenzo e Veruska Limongi – conclude l’Assessore – giunga l’in bocca al lupo dell’Esecutivo Greco e dell’intera comunità che tiferà per loro.

