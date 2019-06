Sud, Zingaretti: “E’ tempo di costruire un piano per l’Italia”

REGGIO CALABRIA. “Questa piazza parla anche a noi perché ora è il tempo di costruire un piano per l’Italia, per il lavoro, sulla sostenibilità ambientale per la crescita”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando coi giornalisti in piazza Duomo a Reggio Calabria, dove si sta tenendo la manifestazione nazionale dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. “E’ un’idea di sviluppo diversa – ha aggiunto Zingaretti – per essere vicini a un piano vero di infrastrutture per il paese, chiede soprattutto di lottare e di impegnarsi affinché la si smetta con le promesse e per affrontare la crisi con proposte stravaganti come minibot oppure ora come un’idea di ricostruire un debito, non so come, abbassando le tasse. Le tasse vanno abbassate, ma vanno abbassate per i salari più bassi del paese e noi ora costruiremo il nostro piano per l’Italia da Palermo a Milano per rimettere insieme tutte quelle forze che hanno capito che così non si può andare avanti”.

