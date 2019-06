Incidenti stradali, tre feriti nel Cosentino: uno è grave

Un grave incidente stradale si è verificato sabato mattina a Torremezzo di Falconara Albanese, sulla strada statale 18 Tirrenica. Coinvolte due auto e rimaste ferite tre persone. Una di queste, una donna, è in gravi condizioni ed è stata trasportata nell’ospedale di Cosenza. Non ancora chiara la dinamica dell’incidente, sulla quale stanno lavorando gli uomini della Polizia stradale del commissariato di Paola. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e all’elisoccorso, anche personale Anas per il ripristino della viabilità. Il traffico ha subito forti rallentamenti.

