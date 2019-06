Scontro auto-camion nel Vibonese, morti 3 giovani

SPADOLA. Tre giovani sono morti doenica mattina in un incidente stradale avvenuto sulla Trasversale delle Serre nel territorio di Spadola in provincia di Vibo Valentia. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un’auto sulla quale viaggiavano le vittime, tutte di Soriano, di età compresa tra i 19 e 23 anni, e un autocarro. Una quarta persona che era nella vettura è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata con diverse fratture all’ospedale di Catanzaro. Ferito in modo non grave l’autista del camion. Sono Salvatore Farina, di 21 anni, un suo cugino omonimo di 23 e Natale Chiera, di 19 anni, le vittime dell’incidente stradale. Il quarto occupante della vettura che si è scontrata con un autocarro, G.N., ha 23 anni. L’impatto tra i due mezzi è avvenuto in un tratto dell’importante arteria viaria che collega le Serre e Preserre vibonesi con la zona del Soveratese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia stradale che ha avviato gli accertamenti per risalire alla dinamica dell’incidente stradale.

Avevano probabilmente trascorso la serata in una discoteca del Soveratese, sulla costa ionica catanzarese, i tre giovani di Soriano Calabro morti nell’incidente stradale. Sul litorale della cittadina ionica, infatti, esistono numerosi locali pubblici e discoteche molto frequentati dai giovani nel periodo estivo. La notizia della morte dei tre ragazzi, il quarto è ricoverato nell’ospedale di Catanzaro in condizioni giudicate gravi, ha gettato nella costernazione e nello sconforto le famiglie e tutta la comunità di Soriano Calabro. A causa dell’incidente l’arteria è stata temporaneamente chiusa al traffico dall’Anas all’altezza di Simbario e il traffico è provvisoriamente deviato in loco sulla viabilità locale. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per la riapertura in sicurezza della strada. E’ stato giudicato fuori pericolo dai sanitari, Gianmarco Nesci, il 23enne rimasto coinvolto nell’incidente stradale di stamattina nel quale sono morti tre ragazzi tutti residenti a Soriano Calabro. Il giovane, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto sulla quale viaggiava con le vittime, una Volkswagen Golf, era stato immediatamente trasferito nell’ospedale di Catanzaro a causa delle fratture che aveva riportato nell’impatto. Intorno alle 12.30 il ragazzo è uscito dalla sala operatoria.

