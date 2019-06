L’US Catanzaro Subbuteo è stato promosso in serie A. Una bella soddisfazione per il team calabrese. Il club si è classificato al secondo posto ottenendo la promozione diretta nella massima categoria dell’iconico gioco da tavolo. Passione e sacrifici hanno consentito al Catanzaro Subbuteo di volare in serie A dopo una due giorni esaltante e, per certi versi, sorprendente. “La serie A è sempre un punto di arrivo importante e prestigioso”. Lo ha affermato l’assessore allo sport, Domenico Cavallaro. “Rivolgiamo le nostre congratulazioni alla società del presidente Andrea Pagano, che ha ottenuto un risultato strabiliante nei campionati nazionali di San Benedetto del Tronto”.

redazione@giornaledicalabria.it