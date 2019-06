Malattie rare, stimolarne la conoscenza è un primo passo verso la condivisione. Promuovere campagne di sensibilizzazione e sostenere la ricerca è lo step successivo che può contribuire ad aiutare le persone direttamente affette da determinate patologie e le loro famiglie, ad affrontare con meno solitudine la problematica. Terme Sibarite continua a mantenere alta l’attenzione su tutto ciò che è prevenzione, cura e benessere. È quanto dichiara l’Amministratore Delegato Domenico Lione informando che, nell’ambito delle iniziative di responsabilità sociale, il complesso termale ha inteso affiancare il gruppo di sostegno di Cassano Jonio in cammino con Francesco per l’evento senza fiato – una risata vi seppellirà. A me la fibrosi cistica. Forse. L’evento socio-culturale, in programma alle ore 21 di domenica 7 luglio, porterà sul palco del teatro comunale, su corso Garibaldi, lo spettacolo prodotto dal Teatro Del Segno di e con Pierpaolo Baingiu, giovane siniscolese affetto da fibrosi cistica e attivo sul fronte della sensibilizzazione e dell’informazione sulla più diffusa delle malattie rare. Ad accompagnare Baingiu saranno Luciano Sezzi al sax e Stefano Ledda (voce e regia). Associazionismo e attività socio-culturali, Terme Sibarite continua ad essere punto di riferimento. Il giardino della struttura sita nel centro storico di Cassano ha ospitato nei giorni scorsi il saggio di fine anno della scuola di danza della maestra Pierpaola Elia. Continuare ad essere preferiti come location ideale per eventi ed attività – sottolinea Lione – premia l’impegno che in questi anni Terme Sibarite ha portato avanti: rappresentare un polo culturale dove sponsorizzare talenti, crescita e sviluppo eco-sostenibile. I giovani ballerini dell’accademia scuola di danza Belle Epoque che quest’anno festeggia 15 anni di attività, hanno portato in scena lo spettacolo dedicato alla supertata Mary Poppins, film del 1964 prodotto dalla Walt Disney che ha firmato anche il sequel, nelle sale cinematografiche nel 2018.

