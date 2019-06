di Manuel Soluri (RTC-GDC)

“La Calabria potrà contare su nuovi e consistenti investimenti per rafforzare e migliorare il sistema ferroviario regionale”. E’ quanto è emerso durante il convegno organizzato a Catanzaro dalla senatrice del Movimento 5 Stelle, Silvia Vono, su “Strategie per la sicurezza, l’innovazione e gli investimenti del sistema ferroviario calabrese”, al quale hanno partecipato anche Enrico Maria Pujia, dirigente generale del Ministero infrastrutture e trasporti, Sergio Stassi di Reti ferroviarie italiane e Domenico Scida di Trenitalia. “La Calabria non verrà isolata-hanno sostenuto ai microfoni di RTC. Vi è un piano importante per il futuro, anche se ci sono anni e decenni di ritardi da scontare e superare, ma l’obiettivo senz’altro è questo. “E’ vero, in Calabria le opere sono state sacrificate in quanto non vi è stata volontà ed attenzione per realizzarle. Al di là delle proposte, sono stati previsti vari investimenti” ha affermato Vono.

“Non è tutto nero e negativo-ha affermato con decisionePujia del Mit. Si punterà su una convinta azione in direzione di un consistente ammodernamento su piu0 fronti, della rete ai convogli ma anche sulla formazione dei macchinisti. E’ stato aggiornato l’orario estivo, in Calabria sulla linea jonica il servizio sta migliorando attraverso la velocizzazione del percorso di 32 minuti, riducendo alcuni tempi di fermata. Si sta lavorando all’elettrificazione della rete, possiamo assicurare che c’è l’attenzione sulla ferrovia jonica e che la linea Bari-Taranto-Reggio Calabria verrà senz’altro migliorata. Inoltre grandisima attenzione in questo nuovo piano verrà focalizzata sulla sicurezza, tanto è vero che è stato notevolmente rafforzato il servizio di vigilanza a bordo dei treni così come la presenza di figure addette alla pulizia. Inoltre sono stati avviati diversi tavoli per la valorizzazione ed il rilancio delle ferrovie turistiche anche in Calabria, linea silana in primis”.

“Altre buone nuove sono giunte dalle parole di Sergio Stassi di Rfi e Domenico Scida di Trenitalia. Essi hanno in primis ricordato che proprio in queste ore sono stati riaperti due tratti molto importanti per la viabilità ferroviaria in Calabria, uno nell’alto jonio tra Sibari e Roseto, l’altro sul tirreno tra Cosenza e Paola. Inoltre Stassi e Scida hanno scongiurato al microfono di RTC qualunque ipotesi di soppressione dell’unica coppia di intercity che viaggia attualmente sulla fascia jonica, così come era stato paventato nelle scorse settimane facendo scattare l’allarme tra gli abitanti dell’area orientale della Calabria: “Non è così-hanno affermato-gli intercity sulla jonica continueranno a viaggiare regolarmente e non vi è alcun pericolo di indebolimento di tale linea ferroviaria”.

