Si è svolta davanti alla sede Inps a Catanzaro una manifestazione del dipartimento precari e politiche del lavoro tirocinanti Csa. Si richiede all’Inps l’esito della rendicontazione della banca dati dei fondi residui delle politiche passive del 2016 che sono migrati nella politiche attive. All’appello mancherebbero 50 milioni di euro e nel novembre 2017 a seguito alla sollecitazione del Prefetto era stata richiesta una soluzione immediata della questione ma i lavoratori dicono : ” Dopo un.anno e mezzo siamo ancora qui. Oggi speriamo di avere risposte. Siamo gli ex percettori mobilità in deroga. Siamo in questa condizione da 10 anni”.

All’interno della sede si è svolto l’incontro tra le delegazione del Dipartimento tirocinanti Csa e Cisal ed i rappresentanti della direzione regionale Inps . E’ stato deciso che le parti si incontreranno nuovamente il 2 luglio, allorchè l’Inps comunicherà l’effettiva disponibilità finanziaria. Il rinvio segue al sollecito della parte sindacale che pretende una riscontro nel più breve tempo possibile.

La Direzione Inps si impegnerà entro il 2 luglio ad ultimare i controlli per la certificazione dei residui effettivamente disponibili, relativi al MOBD, da parte delle Direzione generale Inps competente.

