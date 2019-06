CATANZARO. Ha preso il via la fase operativa del progetto della Camera di Commercio di Catanzaro sull’economia del mare, finalizzato alla ricerca e alla quantificazione di due specie di molluschi bivalvi (vongole e telline) nel tratto di costa compreso tra Botricello e Guardavalle. “Il Cnr, infatti, su impulso dell’Ente camerale, che ha stanziato – si legge in un comunicato della stessa Camera di Commercio – i fondi necessari all’analisi tecnica e biologica, ha dato parere positivo all’avvio delle verifiche, atto prodromico e fondamentale alla costruzione di un piano per la pesca e la commercializzazione dei molluschi che sia sostenibile e rispettoso dell’ambiente marino e costiero. Fino al 31 agosto prossimo, quindi, saranno due i pescherecci che si occuperanno di sondare i fondali della costa ionica catanzarese attraverso una draga soffiante e una a rastrello. Comincia quindi a prendere forma concreta – continua la nota – quel grande piano di sviluppo di un’economia marittima, finora assente, sposato con forza dal presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi”. “L’idea – spiega Rossi – che alcune associazioni del quartiere marinaro di Catanzaro mi hanno sottoposto circa un anno fa mi ha subito entusiasmato perché in Italia sono tantissime le realtà locali che grazie ad uno sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse marine, hanno creato lavoro e quindi sviluppo per il territorio.

