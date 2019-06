COSENZA. Ha aggredito con una mazza da baseball il rivale in amore. Si tratta di un uomo di 41 anni, arrestato in flagranza di reato dalla Polizia a Cosenza. Deve rispondere dei reati di tentato omicidio e danneggiamento, nonché violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale. L’uomo, che annovera diversi precedenti di polizia ed è sottoposto a regime di sorveglianza speciale, scarcerato da qualche mese, verso le ore 10 di ieri ha raggiunto in contrada Serra Sottana il nuovo compagno della ex convivente, aggredendolo. Il malcapitato è riuscito a sottrarsi a stento alla violenza dell’uomo, fuggendo via precipitosamente a piedi e lasciando sul posto la sua autovettura, che l’aggressore ha colpito con la mazza, danneggiandola gravemente. L’uomo è andato in Questura per denunciare l’accaduto alla Squadra Mobile. Nel frattempo l’aggressore si è messo nuovamente alla ricerca della vittima inviando dei messaggi telefonici all’ ex convivente in cui esternava chiaramente l’intenzione di uccidere il nuovo compagno. La ricerca della vittima da parte dell’aggressore è stata interrotta poco dopo, quando il 41enne è stato individuato, sempre armato di mazza da baseball e di martello, sotto l’abitazione della vittima da una volante e fermato. Condotto in Questura, è stato dichiarato in arresto per i reati di cui sopra. Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere.

