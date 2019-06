CATANZARO. Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, in seguito ai risultati delle analisi effettuate su campioni prelevati dall’unità operativa igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asp, dai quali risulta la non conformità al parametro del ferro, ha disposto, con un’ordinanza, il divieto di utilizzo per il consumo umano dell’acqua erogata in via Genova, nel quartiere Lido, dalla rete idrica comunale. Stesso divieto è stato emesso, dopo il controllo effettuato su una fontana pubblica del Parco della Biodiversità, dal dirigente del settore gestione del territorio Guido Bisceglia per l’utilizzo dell’acqua per scopo potabile della rete idrica a servizio esclusivo del Parco della Biodiversità.

redazione@giornaledicalabria.it