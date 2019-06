CATANZARO. Arriva sul tavolo della giunta regionale la vertenza che riguarda i tirocini di Garanzia Giovani e Dote Lavoro, i corsi professionali bloccati e gli enti accreditati in crisi. Sonio state convocate per domani dal presidente della Regione Mario Oliverio le delegazioni di Alf e ForQual (guidate da Francesco Beraldi e Salvatore Colao). L’incontro si terrà alle 12 nella sede della Presidenza della Giunta regionale a Catanzaro. “La nostra mobilitazione va avanti dal 13 giugno – affermano in una nota congiunta Beraldi e Colao – evidentemente il Presidente Oliverio ha compreso le ragioni della protesta e quanto sia necessario che gli uffici regionali diano risposte concrete ai disoccupati calabresi che hanno aderito al bando Dote Lavoro e Inclusione Attiva e al Bando Garanzia Giovani” “ L’attuale situazione è grave- sottolineano le due associazioni che rappresentano il 60% delle Agenzie formative e delle agenzie per il lavoro operanti in Calabria – e deve essere affrontata con decisione” L’elenco delle richieste al governatore comprende l’immediata pubblicazione della graduatoria definitiva dei percorsi formativi per l’istruzione professionale del 2017, la corresponsione dell’indennità per i tirocini dei disoccupati di Dote Lavoro e Garanzia Giovani; l’avvio di una misura di aiuto destinato alle aziende per l’assunzione dei tirocinanti. “In ogni caso – precisano infine Beraldi e Colao- permane lo stato di agitazione. In caso di mancati interventi seguiranno incisive proteste”.

