REGGIO CALABRIA. Il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico per “ragioni personali”. Nucera, in una lettera indirizzata agli organi istituzionali e agli associati, ha spiegato: è una “scelta necessaria per ragioni personali che compio nella consapevolezza di aver realizzato le finalità del mio mandato, volte a promuovere l’Associazione e a rafforzarne il posizionamento nel panorama degli stakeholder economici e sociali del territorio”. “Naturalmente – sottolinea Nucera – resto con orgoglio e spirito di appartenenza dentro il sistema confindustriale, pronto a sostenere le battaglie per la legalità, la reputazione del territorio, lo sviluppo economico e il bene comune che dovranno essere affrontate da chi, nell’imminente e già programmata elezione del nuovo presidente, sarà chiamato democraticamente dall’Assemblea a guidare la nostra associazione”.

“In questi anni, Confindustria, in ogni sua componente – è scritto nel testo – ha lavorato intensamente, con grandi sacrifici da parte di tutti, per tutelare ed esprimere al meglio le istanze del tessuto produttivo reggino. I risultati sono stati positivi, a cominciare dall’ampliamento della platea delle aziende associate, al punto da essere la prima territoriale in Calabria, e ciò mi consente di affermare che la nostra Confindustria è sempre più rappresentativa e forte. Come ogni esperienza, umana e professionale, che volge al termine, vivo in questo momento sentimenti di emozione, per l’impegno quasi totalizzante che la Confindustria assume per chi ha l’onore di guidarla, ma anche di soddisfazione e rinnovata motivazione per le prossime sfide che ci attendono”.