“Il nostro progetto è inclusivo, e i movimenti e i partiti che vorranno aderire saranno sempre i bene accetti”. Lo ha detto il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, indicato da Forza Italia come candidato alla presidenza della Regione, parlando con i giornalisti a Catanzaro con riferimento alle prossime Regionali. Rispondendo a una domanda sul fatto che forze politiche di centrodestra, come Lega e Fratelli d’Italia, ancora non si sono espressi sulla sua candidatura a governatore, Occhiuto ha osservato: “Aspettiamo fiduciosi. Di solito i partiti si mettono d’accordo sempre alla fine, e ancora non abbiamo neanche certezza nemmeno sulla data delle elezioni, e spero che sia confermata la data di novembre in modo che questi nodi possa essere sciolti. Siamo fiduciosi – ha proseguito il sindaco di Cosenza e candidato governatore da Forza Italia – che avverrà il prima possibile. Io parlo sempre a nome mio, nemmeno a nome di Forza Italia che già mi ha designato come candidato. Stiamo andando avanti con una proposta che esalta il civismo, stanno nascendo comitati in giro per la Calabria. Porteremo in giro, anche nelle piazze durante l’estate la nostra proposta politica. Il nostro è un appello inclusivo, ovviamente, alle forze politiche, oltre che a quelle civiche. Aspettiamo fiduciosi. Il nostro progetto – ha rilevato Occhiuto è inclusivo, e i movimenti e i partiti che vorranno aderire saranno sempre i bene accetti”.

L’ultimo scorcio della legislatura regionale “è un’agonia. Il centrodestra in modo responsabile – ha aggiunto Occhiuto – sta facendo approvare provvedimenti in favore del territorio, senza il centrodestra non ci sarebbero state importanti iniziative negli ultimi mesi. E’ un’agonia, perché questo governo regionale non ha prodotto nulla in questi anni e in questi ultimi mesi arriva con l’intenzione di fare campagna elettorale attraverso lo strumento di governo e quindi sarebbero solo annunci. E non credo che questo serva alla Calabria. Alla Calabria – ha concluso il sindaco di Cosenza e candidato governatore per Forza Italia – serve adesso mettersi subito al lavoro e cominciare una nuova fase, una fase propositiva e soprattutto realizzativa perché con gli annunci non andremo mai avanti”.

