“Noi non ci spostiamo di una virgola e portiamo avanti la candidatura di Mario Occhiuto come espressione di Forza Italia”. Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Claudio Parente, parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine di un’iniziativa politica. “Siamo sempre in attesa – ha proseguito Parente – di questo tavolo di concertazione, che più passa il tempo più diventa fantomatico. A quel tavolo Forza Italia porterà Occhiuto candidato presidente, ci saranno la Lega e Fratelli d’Italia che magari avranno altre proposte e si discuterà in quel tavolo, ma non possiamo permetterci il lusso, a pochi mesi dalle elezioni, di restare in attesa di un tavolo che non sappiamo quando si riunirà e non fare un progetto per la Calabria nel futuro”. Secondo Parente, “il fatto di nascondersi dietro questa politica di concertazione, di tavoli che non hanno tempi e luoghi contrasta con il fatto che la Calabria brucia: basta vedere le sedute del Consiglio regionale, dove c’è ormai una trattativa perenne, non c’è più una maggioranza, ed è uno scandalo continuare in questo modo. Non possiamo essere accusati – ha sostenuto il capogruppo di Fi alla Regione – di portare avanti un programma con uno che ha deciso di candidarsi alla presidenza, dimostrando coraggio, ed è espressione di Forza Italia all’unanimità, quella Forza Italia che ai tavoli romani tempo fa è stata indicata come titolare della candidatura alla presidenza della Regione. Poi, cambia la politica, cambiano le idee, in politica ci sta tutto, ma noi come classe dirigente – ha concluso Parente – non ci possiamo fermare”.