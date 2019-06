Non si hanno più notizie da ieri di una donna di 61 anni, Maria Domenica Mangialavori, scomparsa da Rombiolo. Informate le forze dell’ordine, la donna viene attivamente ricercata anche dai Vigili del Fuoco secondo un piano attivato dalla Prefettura di Vibo Valentia in caso di persone scomparse. Immediate le battute di ricerca a Rombiolo e dintorni, ma della donna nessuna traccia. Si stanno valutando diverse ipotesi, dall’allontanamento volontario alla perdita di conoscenza, sino all’incidente.

redazione@giornaledicalabria.it