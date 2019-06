La Colonna d’Oro di Affidato al “Magna Graecia Film Festival”

Christopher Lambert, Edoardo Leo e Isabella Ferrari. Sono solo alcuni dei nomi che saranno protagonisti dell’edizione 2019 del Magna Graecia Film Festival, che si terrà a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto prossimi. Una rassegna ideata e diretta da Gianvito Casadonte che anche quest’anno ha voluto al suo fianco, per la realizzazione dei premi, il maestro orafo Michele Affidato che per l’occasione ha realizzato l’ormai famosa “Colonna d’Oro”, che verrà assegnata a personaggi del cinema italiano ed internazionale. Le opere saranno assegnate alla Miglior Opera Prima, Miglior Regia, Miglior Attrice e Miglior Attore. La XVI edizione del Magna Graecia Film Festival è dedicata al grande regista Sergio Leone e anche quest’anno prevede masterclass, proiezioni di film, incontri e dibattiti. Tra gli ospiti di punta vi è l’attore statunitense Christopher Lambert, protagonista del film culto “Highlander – L’ultimo immortale” di Russell Mulcahy, mentre la madrina sarà la poliedrica attrice Euridice Evita Axel. La giuria invece sarà presieduta da Alessandro Genovesi e composta da Chiara Francini, Edoardo Leo, Dino Abbrescia, Claudia Potenza e Paola Minaccioni, mentre per la conduzione è stata confermata l’attrice Carolina di Domenico. Tra le novità di quest’anno il “Magna Graecia Book Festival”, una rassegna letteraria dedicata al cinema, alla musica, alla TV, alla radio e al teatro, diretta dallo scrittore, giornalista e critico letterario Andrea Di Consoli. Alla conferenza stampa, insieme a Gianvito Casadonte, erano presenti il giornalista Andrea Di Consoli, l’assessore all’Istruzione e alle Attività culturali della Regione Calabria Maria Francesca Corigliano, il sindaco di Catanzaro e presidente della Provincia Sergio Abramo, il vicesindaco di Catanzaro e assessore alle Politiche culturali Ivan Cardamone, il maestro Michele Affidato, e l’assessore comunale al Turismo e allo Spettacolo Alessandra Lobello. “Il Magna Graecia Film Festival – commenta il maestro Affidato – è diventato un vero e proprio evento, capace di esaltare le qualità della nostra terra. Sono tanti negli ultimi anni gli artisti internazionali che con la loro presenza hanno impreziosito il Festival, per il nostro gruppo è sempre una grande gratificazione vedere tra le loro mani la Colonna d’Oro, simbolo della kermesse. La Calabria è cultura e questi eventi dimostrano che anche nel nostro sud esistono grandi professionalità, che si impegnano a promuovere e far conoscere la nostra storia millenaria”.

redazione@giornaledicalabria.it