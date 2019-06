Il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, è intervenuto sullo spiacevole episodio dei giorni scorsi a Simeri Mare dell’incendio ad alcune attrezzature del villaggio Eucaliptus: “All’amico e imprenditore Sergio Gaglianese giunga tutta la mia solidarietà e vicinanza per il terribile episodio di cui è stato vittima, insieme a tutti i residenti del posto, e che ha visto il villaggio Eucaliptus dato alle fiamme. Non esistono parole di condanna che possano sollevare il morale di chi, come lui, in quanto amministratore condominiale della struttura di Simeri Crichi, si sente colpito in modo ingiusto a causa di un gesto intollerabile. A nome delle Amministrazioni cui sono a capo e dell’intera cittadinanza sento il dovere di invitare l’amico Sergio a non demordere e a non lasciare che la delusione di questo momento lo possa demotivare rispetto al grande lavoro che ha sempre svolto. Si tratta di un gesto vile compiuto da persone altrettanto vili su cui è bene indagare e fare piena luce”.

redazione@giornaledicalabria.it