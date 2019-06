Importante convegno a Catanzaro su “Diritti tra giurisdizione e Autorità indipendenti”

Si è svolto nell’Aula “Salvatore Blasco” dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, un importante Convegno di Studi, patrocinato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, organizzato dal Centro Autonomie Territoriali Europee “Temistocle Martines” e dall’Higher Institute of Sociological and Criminological Sciences,in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura. Il simposio,dal titolo”La tutela dei diritti tra giurisdizione e autorità indipendenti”, ha visto la partecipazione di un numeroso ed attento pubblico composto da autorità, magistrati, avvocati e studenti universitari.Dopo gli interventi di saluto del Magnifico Rettore, Prof.Giovanbattista De Sarro, del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza,Economia e Sociologia, Prof. Geremia Romano, dell’On. Sinibaldo Esposito,in rappresentanza del Consiglio Regionale della Calabria, della dott.ssa Song Damiani,in rappresentanza della Scuola Superiore della Magistratura, ha preso la parola il Prof.Avv. Paolo Falzea, Ordinario di diritto costituzionale nel Dipartimento e direttore del Centro Autonomie Territoriali Europee “Temistocle Martines”,il quale ha introdotto i lavori. Ha,di seguito,ha preso la parola,Avv.Prof. Nunzio Raimondi, avvocato cassazionista e Professore a contratto di Genesi e Dinamiche dell’Organizzazione Criminale nel Dipartimento di diritto penale nella SSPL nonché Preside dell’Higher Institute of Sociological and Criminological Sciences,il quale ha moderato l’intero Convegno di Studi. Di seguito le relazioni: del Prof.Avv.Antonio Catricalà, già Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, già Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ViceMinistro dello Sviluppo Economico, già Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidente della Società Aeroporti di Roma, Presidente dell’OAM, ed avvocato cassazionista ,il quale ha parlato di “Autorità indipendenti e terzietà del giudice”; Del Dott. Giovanni Canzio, Primo Presidente Emerito della Corte Suprema di Cassazione, il quale ha parlato della ”Evoluzione dei rapporti tra le Autorità indipendenti e la giurisdizione”; del Dott. Giuseppe Maria Berruti, Componente CONSOB, già Presidente della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione e già Direttore del Massimario della Suprema Corte, il quale ha parlato della “Funzione costituzionale del giudice ordinario nel disordine del cambiamento”; del Prof. Michele Ainis, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi RomaTre, componente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il quale ha concluso le relazioni parlando di “Garanzie procedimentali innanzi all’Autorità Antitrust e sindacato giurisdizionale”. Sono seguiti poi i molto apprezzati interventi del Dott. Nicola Durante, Presidente di Sezione del TAR Calabria e dell’Avv. Prof. Andrea Lollo, Ricercatore di diritto costituzionale nel Dipartimento della Umg. A trarre le conclusioni dell’importante Convegno di Studi il Prof. Avv. Paolo Falzea il quale ha sintetizzato il contenuto delle relazioni traendo spunti per ulteriori approfondimenti che il Centro “Martines” e l’HISCS svolgeranno in future collaborazioni. L’Avv. Prof. Nunzio Raimondi ha, infine, ringraziato i prestigiosi relatori e gli intervenuti e concludendo il Convegno di Studi.