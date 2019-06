Attraverso un documentario, l’associazione culturale Trischene, attiva nel territorio di Sellia Marina dal 2008, ha deciso di recuperare, raccontare e valorizzare la storia della città di Trischene. Interviste, leggende, testimonianze, miti, reperti e scavi, di questo e molto altro si compone il lavoro documentaristico a cura di Donatella Soluri e Federico Perreca, impreziosito dalla partecipazione dell’attore Salvatore Venuto.

Una ricerca che si è trasformata in una vera e propria azione culturale che l’associazione Trischene ha realizzato grazie alla collaborazione di esperti e studiosi ed in sinergia con i Comuni di Sellia Marina, Sersale, Cropani e Zagarise, e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, l’Archivio Storico di Catanzaro, la Riserva Naturale regionale delle Valli Cupe ed il Gruppo Archeologico Ionico.

Il documentario è stato presentato, nell’oratorio San Nicola di Sellia Marina, in occasione di un convegno alla presenza degli studiosi Maria Grazia Aisa, Marcello Barberio, Antonio Garcea, Carmine Lupia, Francesco Santopolo e Nicola Tavella. All’iniziativa sono intervenuti inoltre il sindaco di Sellia Marina, Francesco Mauro, il parroco don Giuseppe Cosentino, il sindaco di Sersale, Salvatore Torchia, la già presidente dell’associazione Trischene, Francesca Ferro, e la docente dell’Istituto comprensivo di Sellia Marina, Carmela Falbo.