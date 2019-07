Cinquanta avvisi pubblici pubblicati, per un importo superiore a 600 milioni, di cui 38 chiusi con graduatoria definitiva per un importo di oltre 400 milioni. E’ questo lo stato di avanzamento del Por Calabria 2014-2020 al 28 giugno 2019: i dati sono riportati nell’informativa contenuta nella documentazione della Regione relativa ai lavori del Comitato di Sorveglianza sulla programmazione e sulla spesa dei fondi comunitari, svoltosi nei giorni scorsi all’Università di Reggio Calabria. L’informativa, consultabile sul sito istituzionale di “Calabria Europa”, parte da considerazioni di carattere generale, ricordando che il Programma operativo regionale (Por) ha una dotazione finanziaria complessiva di 2,378 miliardi ed “è strutturato in 14 Assi, di cui 10 cofinanziati dal Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), per un totale di 2,039 miliardi, e 4 cofinanziati dal Fse (Fondo sociale europeo), per complessivi 339,1 milioni”. I principali parametri finanziari registrano questi valori: costo totale operazioni selezionate 1,461 miliardi circa (61,4%); spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari 446 milioni circa (18,8%). Tra i due fondi, riporta ancora l’informativa, “il Fesr è quello che registra valori maggiormente significativi sia in termini di costo totale delle operazioni selezionate (66,7%) sia in termini di spesa ammissibile (18,9%). Nell’ambito degli Assi, si segnalano l’Asse 5 ‘Prevenzione dei rischi’ (costo ammissibile, 257%; spesa ammissibile 71%; l’Asse 4 ‘Efficienza Energetica e Mobilità sostenibile’ (costo ammissibile, 70%, spesa ammissibile 9%); l’Asse 7 ‘Sviluppo delle Reti di Mobilità sostenibile’ (costo ammissibile 62%, spesa ammissibile 33%); l’Asse 6 ‘Patrimonio ambientale e culturale’ (costo ammissibile, 66%, spesa ammissibile, 17%). Il Fse registra, per contro, un costo totale delle operazioni selezionate e una spesa ammissibile pari, rispettivamente, al 29,6% e al 17,6% della dotazione finanziaria. Registrano le migliori performance – è scritto – l’Asse 12 ‘Istruzione e Formazione’ (costo ammissibile 33,5%, spesa ammissibile 24,7%) e l’Asse 8 ‘Occupazione sostenibile’ (costo ammissibile 33,3%, spesa ammissibile 19,2%)”.

redazione@giornaledicalabria.it