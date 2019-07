E’ pari a 26,5 milioni la spesa finora certificata registrata per l’Asse “Sviluppo dell’Agenda digitale” del Por Calabria 2014-2020. Il dato emerge dall’informativa sullo stato di avanzamento della spesa dei fondi comunitari della Regione illustrata al Comitato di Sorveglianza che si è svolto nei giorni scorsi all’Università di Reggio Calabria. “L’Asse – ricorda l’informativa – sostiene, da un lato, il consolidamento dell’infrastruttura a banda ultra larga, con l’obiettivo di dotare tutti i Comuni calabresi di una connessione minima pari a 30 megabyte al secondo e, dall’altro, lo sviluppo e l’offerta di nuovi servizi online. A fronte di una dotazione finanziaria pari a 168,9 milioni, l’Asse registra un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate di 99,7 milioni (pari al 59,0%) e pagamenti per 27 milioni (pari al 16,0%) e una spesa certificata di 26,5 milioni”.

All’avanzamento della spesa certificata, spiega la Regione nell’informativa, hanno contribuito varie procedure, tra queste quelle della “Banda Ultra Larga e sviluppo digitale seconda fase”, per un importo pari a 30 milioni e una spesa certificata di 17,6 milioni: “Tale procedura, in corso di realizzazione, presenta – si legge nel report – un avanzamento fisico del 67%, con collaudo dei lavori presso 110 Comuni”. Risultano poi “concluse le attività di sviluppo e implementazione, in corso le attività di collaudo delle numerose componenti del sistema, e rilasciati 5 applicativi” del Sistema informativo sanitario regionale, che ha un importo pari a 16 milioni e una spesa certificata di 5,4 milioni. “E’ in corso di attuazione”, poi, il Progetto strategico “Calabriaimpresa.eu” (importo 3,8 milioni e una spesa certificata 1,3 milioni), che prevede la realizzazione di una soluzione di accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell’amministrazione regionale per le imprese. “Sono state poi avviate – aggiunge l’informativa regionale – ulteriori procedure che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell’Asse”: tra queste lo “Sviluppo Banda Larga in Calabria in attuazione della delibera Cipe del 6 agosto 2015, numero 65”, per un importo pari a 13,5 milioni, con i lavori aggiudicati ad aprile 2019, e il “Fascicolo sanitario elettronico in Calabria” (importo pari a 2,6 milioni)”.

