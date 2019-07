E’ fissata per sabato prossimo, 6 luglio, la partenza in Calabria dei saldi estivi. Ne dà notizia Confcommercio Calabria, secondo la quale ogni famiglia della regione spenderà in media poco meno di 220 euro, rispetto ai 224 previsti a livello nazionale. Per quanto riguarda la tipologia dei prodotti acquistati, secondo Confcommercio le famiglie calabresi acquisteranno in saldo, prevalentemente, capi d’abbigliamento, scarpe ed accessori. Meno ricercati articoli sportivi e prodotti di pelletteria. “Le vendite di primavera – afferma Maria Santagada, direttore di Confcommercio Calabria – sono letteralmente saltate. Ciò ha creato una condizione di estrema difficoltà economica per le imprese del settore moda, che vedono in questi saldi estivi, che valgono complessivamente circa il 12% dei fatturati dei ‘fashion store’, un’occasione di rilancio. L’auspicio, quindi, è che almeno in questi saldi riparta la corsa allo shopping e si possa riscontrare un’effervescenza dei consumi”.

